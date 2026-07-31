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श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट हैं जसप्रीत बुमराह- पास किया फिटनेस टेस्ट, 8 महीनों बाद लाल गेंद से खेलेंगे मैच

जसप्रीत बुमराह ने आखिरी बार पिछले साल नंवबर में कोई टेस्ट मैच खेला था. इसके बाद से वह क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से दूर थे.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 31, 2026, 4:25 PM IST
Jasprit Bumrah test
जसप्रीत बुमराह @ICC
  • श्रीलंका दौरे के लिए जसप्रीत बुमराह का हुआ है चयन
  • सीरीज से पहले पास करना था फिटनेस टेस्ट, अब रास्ता साफ
  • इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे जसप्रीत बुमराह
  • श्रीलंका में दो टेस्ट की सीरीज, 15 अगस्त से होगी शुरुआत

दुनिया के खौफनाक तेज गेंदबाजों में शुमार जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट हो गए हैं. उन्होंने शुक्रवार (31 जुलाई) को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया. चयनकर्ताओं ने श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली दो टेस्ट की सीरीज के लिए उनका चयन किया था, लेकिन इसके लिए उन्हें यह फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी था. यहां अपनी फिटनेस साबित करने के बाद उन्हें भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर जाने की इजाजत मिल गई है.

इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए थे बुमराह

बुमराह को उनकी फिटनेस के आधार पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था. वह हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे. चोट के कारण उन्हें लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे से बाहर बैठना पड़ा था.

और पढ़ें: श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान- जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन को देना होगा फिटनेस टेस्ट

अब फिट हैं बुमराह

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘जसप्रीत बुमराह चोट से उबर चुके हैं. उन्होंने फिटनेस से जुड़े सभी टेस्ट पास कर लिए हैं. उम्मीद है कि वह श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे क्योंकि वह टीम रणनीति का अभिन्न अंग हैं.’

श्रीलंका दौरे पर 2 टेस्ट खेलेगा भारत

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. भारत को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने की दौड़ में बने रहने के लिए वर्तमान चक्र के शेष नौ टेस्ट मैचों में से सात मैच में जीत दर्ज करनी होगी.

WTC फाइनल में पहुंचने का भारत के पास मौका

न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली सीरीज से पहले भारत के लिए श्रीलंका में सीरीज को 2-0 के अंतर से जीतना बहुत जरूरी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली सीरीज काफी चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है.

हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी चोटिल

तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी चोटिल होने के कारण श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज आकाशदीप अभी तक पीठ की दर्द से नहीं उबर पाए हैं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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