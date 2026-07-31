दुनिया के खौफनाक तेज गेंदबाजों में शुमार जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट हो गए हैं. उन्होंने शुक्रवार (31 जुलाई) को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया. चयनकर्ताओं ने श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली दो टेस्ट की सीरीज के लिए उनका चयन किया था, लेकिन इसके लिए उन्हें यह फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी था. यहां अपनी फिटनेस साबित करने के बाद उन्हें भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर जाने की इजाजत मिल गई है.
बुमराह को उनकी फिटनेस के आधार पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था. वह हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे. चोट के कारण उन्हें लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे से बाहर बैठना पड़ा था.
बीसीसीआई के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘जसप्रीत बुमराह चोट से उबर चुके हैं. उन्होंने फिटनेस से जुड़े सभी टेस्ट पास कर लिए हैं. उम्मीद है कि वह श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे क्योंकि वह टीम रणनीति का अभिन्न अंग हैं.’
भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. भारत को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने की दौड़ में बने रहने के लिए वर्तमान चक्र के शेष नौ टेस्ट मैचों में से सात मैच में जीत दर्ज करनी होगी.
न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली सीरीज से पहले भारत के लिए श्रीलंका में सीरीज को 2-0 के अंतर से जीतना बहुत जरूरी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली सीरीज काफी चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है.
तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी चोटिल होने के कारण श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज आकाशदीप अभी तक पीठ की दर्द से नहीं उबर पाए हैं.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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