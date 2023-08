जसप्रीत बुमराह का शानदार 'कमबैक', विश्व कप में भारत की उम्मीदें बढ़ी

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से क्रिकेट के मैदान पर वापसी की. चोट की वजह से लगभग 11 महीने बाद मैदान पर उतरे बुमराह ने पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर यह बता दिया कि अब पूरी तरह से फिट हैं और एशिया कप और विश्व कप में टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं. बुमराह के इस शानदार कमबैक से विश्व कप में भारत की उम्मीदें बढ़ गई है.

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर की गेंदबाजी की और 24 रन देकर दो बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. अपनी गेंदबाजी के दौरान जसप्रीत बुमराह पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे. उन्होंने डेथ ओवरों में भी कमाल की गेंदबाजी की. एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप से पहले बुमराह की वापसी से टीम इंडिया का गेंदबाजी खेमा काफी मजबूत हुआ है.