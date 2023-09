IND vs AUS: जसप्रीत बुमराह दूसरे ODI से बाहर, इस खिलाड़ी की टीम में हुई एंट्री

IND vs AUS, 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम में आज जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं. दरअसल, बुमराह अपने परिवार से मिलने घर गए हैं जिसके चलते प्लेइंग इलेवन में प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है. बीसीसीआई ने बयान जारी कर ये जानकारी दी.

बीसीसीआई ने बयान में कहा, “जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए टीम के साथ इंदौर नहीं पहुंचे. वह अपने परिवार से मिलने गए हैं और टीम प्रबंधन ने उन्हें एक छोटा ब्रेक दिया है. दूसरे वनडे के लिए बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार टीम में शामिल किया गया है. राजकोट में होने वाले आखिरी वनडे के लिए बुमराह टीम से जुड़ेंगे.” बता दें, बुमराह हाल ही में पिता बने हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में नियमित कप्तान पैट कमिंस के साथ मिशेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस को आराम दिया है. टीम में जोश हेजलवुड और ऐलेक्स कैरी की वापसी हुई है जबकि स्पेंसर जॉनसन डेब्यू कर रहे हैं.

