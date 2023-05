आकाश मधवाल के प्रदर्शन से गदगद हुए जसप्रीत बुमराह, तारीफ में लिखा स्पेशल ट्वीट

मुंबई इंडियंस के उभरते हुए तेज गेंदबाज आकाश मधवाल (Akash Madhwal) ने बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में अपनी घातक गेंदबाजी से सबको चौंका दिया. मधवाल ने मुकाबले में 3.3 ओवर में केवल पांच रन दिए और 5 विकेट अपने नाम किए. आईपीएल के नॉकआउट मुकाबले में किसी भी गेंदबाज का अब तक का यह बेस्ट प्रदर्शन है.

मधवाल की कहर बरपाती गेंदों के सामने लखनऊ की टीम 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.3 ओवर में ही 101 रन पर ढेर हो गई और मुंबई ने 81 से मुकाबले को जीतकर क्वालीफायर-2 में जगह बना ली, जहां अब उसका सामना शुक्रवार को गुजरात टाइटंस की टीम से होगा. क्वालीफायर-2 की विजेता टीम रविवार को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी.

रुड़की के अनकैप्ड तेज गेंदबाज आकाश मधवाल की बात करें तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर की गैरमौजूदगी में मध्य ओवरों और डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की. उनके अब 7 मैचों में 7.76 की शानदार इकॉनमी से 13 विकेट हो गए हैं.

एलिमिनेटर जैसे बड़े मैच में शानदार मैच विनिंग के लिए आकाश मधवाल की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है. मुंबई इंडियंस के ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने मधवाल की तारीफों के पुल बांधते हुए एक स्पेशल ट्वीट किया है. मुंबई की जीत के बाद बुमराह ने ट्विटर पर लिखा, ” आकाश मधवाल का क्या शानदार स्पैल है. इस बेहतरीन जीत के लिए मुंबई इंडियंस को बधाई.”