रविवार को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप (Asia Cup 2023) का मुकाबला बारिश के कारण रिजर्व डे (Ind vs Pak Reserve Day) पर चला गया. दिन के खेल के बाद पाकिस्तान के पेसर शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) ने भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah Gift) को एक तोहफा दिया. बुमराह इस महीने की 4 तारीख को पिता बने हैं. और अफरीदी ने इसी मौके पर बुमराह को न सिर्फ तोहफा दिया बल्कि उनके बेटे को खूब दुआएं भी दीं. बुमराह का कहना है कि वह पाकिस्तानी खिलाड़ी के इस तोहफे से अभिभूत हैं.

एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के अभी तक के दोनों मैचों में बारिश ने खलल डाली है. ग्रुप स्टेज के मुकाबले में बारिश के चलते कोई नतीजा नहीं निकला था. दोनों टीमों को एक-एक अंक बांटना पड़ा था. इसी वजह से सुपर 4 स्टेज के मैच मे रिजर्व डे रखा गया है. यह मुकाबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर. प्रेमदासा इंटरनैशनल स्टेडियम पर खेला जा रहा है. .

10 सिंतबर को पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और शुभमन गिल (Shubman Gill) ने अच्छी शुरुआत की. दोनों ने शतकीय साझेदारी की. दोनों के आउट होने के बाद बारिश ने मैच रोक दिया. जब मैच रोका गया तो उस समय विराट कोहली (Virat Kohli) और केएल राहुल (KL Rahul) क्रीज पर थे. बारिश के चलते आगे का खेल नहीं हो पाया और इस वजह से मैच को रिजर्व डे पर करवाने का फैसला लिया गया.