अहमदाबाद. भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) की टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में आज आमने-सामने है. टॉस जीतकर टीम इंडिया ने गेंदबाजी का फैसला लिया है. इस मैच में भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने कहर बरपा दिया. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने इस मैच में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को अपना शिकार बनाया. जसप्रीत बुमराह की रफ्तार के आगे मोहम्मद रिजवान ढेर हो गए. बुमराह ने शादाब खान को भी अपना शिकार बनाया.

पारी के 34वें ओवर में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) जब दुबारा गेंदबाजी करने आए थे, उस समय पाकिस्तान ने एक ही ओवर में दो विकेट गंवाए थे. 33वें ओवर में कुलदीप यादव ने सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद का विकेट झटका था.

34वें ओवर में बुमराह ने ओवर की पहली तीन गेंद पर रिजवान को परेशान किया. चौथी गेंद पर रिजवान किसी तरह सिंगल लेकर दूसरी छोर पर चले गए. पांचवीं बॉल पर शादाब ने एक रन लिया और ओवर की आखिरी बॉल पर रिजवान एक बार फिर स्ट्राइक पर थे. जसप्रीत बुमराह ने ऑफ स्‍टंप के करीब लेंथ बॉल फेंकी, यह गेंद तेजी से अंदर आई और बल्‍ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप पर जाकर लगी. मोहम्मद रिजवान 49 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए.

That was some ball Bumrahhh pic.twitter.com/7Ox0yaCEGt

— Abhi (@CoverDrive001) October 14, 2023