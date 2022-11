ENG vs IND: 'लौट आओ जसप्रीत बुमराह'; भारत की करारी हार के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुआ स्टार पेसर

Jasprit Bumrah trends: टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड (IND Vs ENG T20 WC 2022) के हाथों पूरे 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद टीम इंडिया का 2007 के बाद एक बार फिर से खिताब जीतने का सपना टूट गया. भारत ने विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक फिफ्टी की बदौलत इंग्लैंड को 169 रन की चुनौती दी, जिसे इंग्लैंड ने 16 ओवर में बिना कोई विकेट खाेए ही हासिल करके फाइनल में प्रवेश कर लिया. फाइनल में अब रविवार को इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान (PAK vs ENG) से होगा. पूरे मैच के दौरान भारतीय गेंदबाज एक भी विकेट नहीं चटका पाए, जो टीम की हार की सबसे बड़ी वजह बनी.

मैच के दौरान टीम को एक बार फिर से स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की कमी खली. बुमराह पीठ की चोट के कारण टी20 विश्व कप 2022 के शुरू होने से पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. वह पीठ की समस्या के कारण एशिया कप 2022 से भी बाहर थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में लौट आए थे और टी20 विश्व कप से पहले बाहर हो गए. उनकी जगह मोहम्मद शमी को टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था.

बुमराह के न होने के चलते सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाज बेअसर साबित हुए और जोस बटलर तथा एलेक्स हेल्स ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. बटलर और एलेक्स हेल्स ने पहले विकेट के लिए 170 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की, जोकि टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी है. ऐसे में टीम इंडिया को बुमराह की कमी खली क्योंकि वह हाथ में गेंद लेकर मैच बदलने की क्षमता रखते हैं.

