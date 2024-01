VIDEO: पहले सेशन में ही जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका की उम्मीदों पर फेरा पानी, 9वीं बार टेस्ट में खोला पंजा

केपटाउन: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को भारत ने पहले सेशन में ही चार विकेट लेकर मेजबान टीम की कमर की तोड़ दी है. भारत की इस शुरुआती सफलता में सभी विकेट जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के नाम रहा. बुमराह पहले सेशन में खबर लिखे जाने तक चार विकेट ले चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में दूसर बार और अपने टेस्ट करियर में नौवीं बार 5 विकेट हॉल ले लिया है. दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे दिन अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 62 रन से आगे खेलना शुरू किया.

दूसरे दिन का खेल शुरू होती ही बुमराह ने पहले ही ओवर में मेजबान टीम को चौथा झटका दे दिया. उन्होंने डेविड बेडिंघम (11) को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराया. इसके बाद बुमराह ने काइल वेरेन (9) को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच कराकर भारत को पांचवीं सफलता दिला दी.

बुमराह ने फिर मार्को यानसन (11) को भी अपनी गेंद पर कैच लेकर दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका दे दिया. इन झटकों से मेजबान टीम उबर भी नहीं पाई थी कि बुमराह ने केशव महाराज (3) को आउट करके अपना पंजा खोल दिया.

