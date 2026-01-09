Hindi Cricket Hindi

Jay Shah Calls Rohit Sharma India Captain And His Priceless Reaction Goes Viral

VIDEO- जय शाह ने रोहित शर्मा को बताया कैप्टन, खिलखिलाकर मुस्कुराए रोहित शर्मा- इंटरनेट पर वायरल

मुंबई में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में ICC के चेयरमैन जय शाह संबोधन दे रहे थे. इस मौके पर उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तान कहा. यह सुनते ही रोहित मुस्कुरा उठे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है...

जय शाह और रोहित शर्मा @Instagram

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी गए भले अब करीब 3 महीने हो चुके हैं. लेकिन ICC अध्यक्ष और BCCI के पूर्व सचिव जय शाह (Jay Shah) आज भी उन्हें कप्तान मानते हैं. हाल ही में इन दिनों शख्सियतों का सामना मुंबई में ओयोजित एक कार्यक्रम में हुआ, जहां जय शाह ने रोहित को कप्तान बताया तो वह भी खिलखिलाकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए. अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है.

बता दें रोहित शर्मा ने IPL 2025 के दौरान जब टेस्ट क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान किया था, तो फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अक्टूबर में उनसे वनडे फॉर्मेट की कप्तानी भी ले ली. रोहित अब सिर्फ बतौर खिलाड़ी इस फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और वह वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के लिए खुद को पूरे दमखम से झोंक रहे हैं.

ICC अध्यक्ष जय शाह की बात करें तो वह हाल ही में मुंबई में आयोजित हुए एक कार्यक्रम यूनाइटेड इन ट्राइअम्फ (United in Triumph) कार्यक्रम में आए अतिथियों को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ वहां मौजूद थे. ऐसे में जय शाह ने रोहित पर जब बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा, ‘हमारे कप्तान यहां बैठे हुए हैं.’ यह सुनते ही रोहित मुस्कुरा उठे.

Jay Shah ️: “our captain Rohit Sharma is sitting here. I am still calling you captain because under you, we won two ICC trophies”. Jay Shah is grateful to Rohit Sharma for ending the drought of ICC trophies for India pic.twitter.com/7xjVZdjkwQ — Kusha Sharma  (@Kushacritic) January 8, 2026

इसके बाद जय शाह ने बताया कि मैं तो उन्हें हमेशा सिर्फ कप्तान ही कहूंगा. फिर उन्होंने इसकी वजह भी बताई. जय शाह ने कहा, ‘हमारे कप्तान इधर बैठे हैं… मैं तो कप्तान ही बोलूंगा क्योंकि आपने दो ट्रॉफी (ICC) जीतकर लाएं हैं इसलिए….’ यह सुनते ही रोहित और रितिका खिलखिलाकर मुस्कुरा उठे.

फिर जय शाह ने रोहित को कप्तान मानने की वजह बताते हुए आगे कहा, ‘2023 में लगातार 10 जीत के बाद हम दिल तो जीते लेकिन ट्रॉफी नहीं जीते.. तो फरवरी 2024 में मैंने राजकोट में बोला था कि इस बार हम दिल भी जीतेंगे और कप भी जीतेंगे.’ शाह की यब बात सुनकर वहां मौजूद सभी मेहमानों ने तालियां बजाकर उनके इस कथन का स्वागत किया और इस दौरान रोहित और रितिका मुस्कुराते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर उनके जेश्चर का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

बता दें रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत वनडे वर्ल्ड कप 2023 का खिताब हार गया था. उसे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. इसके बाद अगले साल भारत ने ICC चैम्पियन्स ट्रॉफी 2025 का खिताब रोहित शर्मा की कप्तानी में ही अपने नाम किया. इस खिताब को जीतने बाद रोहित ने टेस्ट से संन्यास ले लिया और फिर भारत ने अक्टूबर में वनडे सीरीज की शुरुआत की तो बोर्ड ने उन्हें कप्तानी से हटाकर युवा शुभमन गिल को यह कमान सौंप दी.