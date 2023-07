BCCI सचिव जय शाह ने किया कन्फर्म, आयरलैंड दौरे पर टी20 सीरीज में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह

भारतीय अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिछले करीब 10 महीने से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. बुमराह ने अपना पिछला मैच जुलाई 2022 में इंग्लैंड दौरे खेला था. उन्होंने टी20 विश्व कप से पहले वापसी की थी लेकिन वो केवल 6 ओवर फेंक पाए थे और फिर क्रिकेट से दूर हो गए. बुमराह की फिटनेस पर अब बीसीसीआई की ओर से बड़ा अपडेट आया है. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बुमराह की फिटनेस पर अपडेट जारी किया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सितंबर 2022 में टी-20 मैच खेलते नजर आए थे. पिछले 10 महीने से वह क्रिकेट से दूर हैं.

बुमराह 10 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को तैयार

बुमराह 10 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को तैयार हैं. आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से उनकी टीम में वापसी तय है. आयरलैंड के खिलाफ अगस्त में तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेली जानी है और बुमराह इस टीम का हिस्सा होंगे. इस सप्ताह के अंत तक आयरलैंड सीरीज के टीम का ऐलान किया जा सकता है. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी इसकी पुष्टि की है.

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया कंफर्म

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एएनआई से बातचीत में कहा कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट हैं और वह आयरलैंड टी-20 सीरीज के लिए चुने जा सकते हैं. भारतीय स्टार तेज गेंदबाज पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर की सर्जरी से उबरने के बाद फिलहाल बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रीहैब से गुजर रहे हैं.

बीसीसीआई की ओर से हाल ही जारी किए गए मेडिकल और फिटनेस अपडेट के मुताबिक बुमराह की वापसी की तैयारी जोरों से चल रही है. इस दिग्गज पेसर ने नेट्स पर गेंदबाजी करनी शुरू कर दी है और वो जल्द ही एनसीए में आयोजित कुछ अभ्यास मैचों में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं.

ईएसपीएन क्रिकइंफो के मुताबिक अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति एशिया कप और वर्ल्ड कप को देखते हुए कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आयरलैंड टी20 सीरीज से आराम दे सकती है, वहीं इस सीरीज में आईपीएल स्टार्स को खेलने का मौका मिल सकता है.

वहीं बुमराह भी मैच प्रैक्टिस के लिए इस दौरे से वापसी कर सकते हैं. आयरलैंड के खिलाफ 18 अगस्त से टी-20 सीरीज खेली जाएगी. टी-20 सीरीज का पहला मैच 18 अगस्त, दूसरा मैच 20 अगस्त और तीसरा मैच 23 अगस्त को खेला जाएगा.