भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में सचिव पद पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत के साथ ही जय शाह (Jay Shah) ने यह साफ कर दिया कि अगले साल पाकिस्तान में आयोजित होने वाले एशिया कप में भारतीय टीम हिस्सा नहीं लेगी. इसके बाद से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है. उसके कई पूर्व क्रिकेटर जय शाह और बीसीसीसीआई की आलोचना कर रहे हैं. आलोचकों में नया नाम पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) का भी जुड़ गया है.Also Read - BCCI सचिव जय शाह के बयान से पाक को लगी 'मिर्ची', भारत में होने वाले World Cup से हटने की धमकी!

दरअसल मंगलवार को मुंबई में बीसीसीआई की सालाना आम बैठक (AGM) चल रही थी, जिसमें नई पदाधिकारी चुने गए. जय शाह को एक बार फिर निर्विरोध सचिव चुना गया है. अब वह पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी के साथ काम करेंगे, जो बोर्ड के 36वें अध्यक्ष चुने गए हैं. Also Read - BCCI का अध्यक्ष बनने के बाद बोले Roger Binny- चोटों में कमी लाना और घरेलू पिचों में सुधार है मेरा लक्ष्य

इस बैठक के बाद जय शाह से जब अगले साल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि यह बेहतर होगा कि यह टूर्नामेंट पाकिस्तान की बजाए किसी और तटस्थ देश में खेला जाए. Also Read - Roger Binny: BCCI की कमान संभालेंगे रोजर बिन्नी, सौरभ गांगुली की हुई विदाई | Watch Video

शाह ने मीडिया को कहा, ‘एशिया कप 2023 किसी तटस्थ देश में आयोजित होगा. यह बात मैं एसीसी अध्यक्ष के तौर पर कह रहा हूं. क्योंकि हम वहां नहीं जा सकते और वे यहां नहीं आ सकते. अतीत में भी एशिया कप तटस्थ स्थानों पर खेला गया है.’

When excellent comradery between the 2 sides in the past 12 months has been established that has created good feel-good factor in the 2 countries, why BCCI Secy will make this statement on the eve of #T20WorldCup match? Reflects lack of cricket administration experience in India

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) October 18, 2022