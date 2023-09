Jaydev Unadkat ने इंग्लैंड में रचा इतिहास, Leicestershire के खिलाफ 9 विकेट लेकर Sussex को दिलाई जीत

भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) इस समय काउंटी चैम्पियनशिप में ससेक्स के लिए अपना कहर बरपा रहे हैं. भारत के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं. मौजूदा एशिया कप 2023 के लिए भारत की वनडे टीम में नहीं चुने जाने के बाद जयदेव का ससेक्स के साथ अनुबंध हुआ हैं.

ससेक्स के साथ उनादकट की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने डरहम के खिलाफ अपने काउंटी डेब्यू में केवल 1 विकेट लिया. हालांकि अगले मैच में उन्होंने लीसेस्टरशायर के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए कुल नौ विकेट चटका डाले. उनादकट ने पहली पारी में 23 रन देकर तीन विकेट और दूसरी पारी में 94 रन देकर 6 विकेट झटके. जयदेव की खतरनाक गेंदबाजी के दम पर ससेक्स ने मैच में लीसेस्टरशायर के खिलाफ 15 रन से जीत दर्ज कर ली.

31 वर्षीय जयदेव उनादकट ने नई गेंद से शुरुआती विकेट लेने के बाद मध्यक्रम और पुछल्ले बल्लेबाजों को तहस-नहस कर ससेक्स को रोमांचक जीत दिला दी. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने दूसरी पारी में 6 विकेट लेने के लिए 32.4 ओवर फेंके.

“He’s bowled him! He’s bowled him! Unadkat takes the final wicket and Sussex have won!” 😁

The highlights from a thrilling final day against Leicestershire. 🙌 #GOSBTS pic.twitter.com/KSmW7qFySu

— Sussex Cricket (@SussexCCC) September 14, 2023