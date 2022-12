Jaydev Unadkat News: टेस्ट टीम में चुने जाने के बाद जयदेव उनादकट का पुराना ट्वीट क्यों हो रहा वायरल, जानिए वजह

भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) की 12 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है. उनादकट को चोटिल मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की जगह बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है.

उनादकट ने अपना टेस्ट डेब्यू 12 साल पहले साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में किया था. लेकिन उस टेस्ट मैच के बाद उनादकट भारत की सफेद जर्सी में नजर नहीं आए. अब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद उनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई है. वह घरेलू क्रिकेट में गेंद से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें टेस्ट टीम में मौका दिया गया है.

टेस्ट टीम में चुने जाने के बाद उनादकट का एक पुराना ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. उनका ये ट्वीट इस साल जनवरी का है, जिसमें उन्होंने एक मौका मिलने की गुहार लगाई थी और अब दिसंबर में उनका सपना साकार हुआ है. उनादकट ने ट्वीट किया था, “डियर रेड बॉल, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो. मैं वादा करता हूं कि आपको गर्व महसूस कराऊंगा.”