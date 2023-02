विश्व कप टीम से बाहर होने के बाद क्रिकेट से संन्यास लेना चाहती थी : जेमिमा रॉड्रिगेज

पिछले साल न्यूजीलैंड में वनडे विश्व कप की टीम में जगह बनाने की दौड़ में पिछड़ने से लेकर रविवार को टी20 विश्व कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ विजयी रन बनने तक जेमिमा रॉड्रिगेज (Jemimah Rodrigues) ने 12 महीने से भी कम समय में शानदार वापसी की है. रविवार को भारत के महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में सात विकेट की जीत में 38 गेंद में नाबाद 53 रन बनाने वाली जेमिमा ने कहा कि एक समय तो वो खेल छोड़ने के बारे में भी विचार कर रही थी.

जेमिमा ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि पिछले साल इस समय जब मैं घर पर थी और मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में नहीं थी क्योंकि मुझे (भारत की) 50 ओवर के विश्व कप की टीम से बाहर कर दिया गया था. ये मेरे लिए सबसे कठिन समय था लेकिन उस दौरान बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरी मदद की.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो कई बार मेरे पास खुद को बताने के लिए कुछ नहीं था. कई बार मैंने हार मान ली थी. मेरे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी और मुझे पता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आपको खुद को प्रेरित करने की जरूरत थी पर जब कोई व्यक्ति इस तरह की चीजों से गुजरता है तो वही बता सकता है कि उसे किस चीज का सामना करना पड़ रहा है.’’