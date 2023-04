'झूमे जो रिंकू'; रिंकू सिंह के लगातार 5 छक्के लगाने पर शाहरुख खान ने शेयर की अपने स्टार बल्लेबाज की एडिटेड Photo

कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) द्वारा गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में लगातार पांच छक्के लगाकर जीत दिलाने के बाद केकेआर के सह-मालिक शाहरुख खान (KKR Co-Owner Shah Rukh Khan) ने इस बल्लेबाज की जमकर तारीफ की है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिंकू ने 21 गेंदों पर एक चौका और पांच छक्के लगाए और 48 रन की विनिंग पारी खेली.

रिंकू की इस तूफानी पारी के बाद शाहरुख खान ने रिंकू को ‘पठान’ मूवी का एडिटेड तस्वीर शेयर की है. किंग खान ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, ”झूमे जो रिंकू”. शाहरुख खान ने रिंकू के अलावा कप्तान नीतीश राणा और ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर की भी जमकर तारीफ की.

गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2023 के इस मुकाबले में कोलाकात नाइट राइडर्स को जीत के लिए 205 रन बनाने थे. आखिरी ओवर में उसे 29 रन चाहिए थे और यहां से कोलकाता के लिए जीत लगभग असंभव नजर आ रही थी. लेकिन वो कहते हैं न कि क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं. जब तक आखिरी गेंद न फेंक ली जाए, कुछ भी हो सकता है. और वह कुछ भी हुआ.