भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान और स्टार तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami Retirement) आज इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मैच खेल रही हैं. इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का यह आखिरी मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है, जो झूलन के करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा.Also Read - LIVE IND vs ENG Women, 3rd ODI, Cricket Score : 151 रन पर गिरा भारत का नौंवा विकेट, रेनुका सिंह आउट

इस मैच से पहले भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने उनकी विदाई मैच को यादगार बना दिया है. भारतीय कप्तान जब टॉस के लिए पहुंचीं तो उनके साथ उनकी सीनियर खिलाड़ी झूलन गोस्वामी साथ थीं. Also Read - 20 साल, 283 इंटरनेशनल मैच और 353 विकेट, फिर भी झूलन को किस बात का मलाल, लॉर्ड्स पर सुनाया अपना दर्द

क्रिकेट फैन्स के लिए यह कदम दिल छूने वाला था. हरमनप्रीत और झूलन दोनों टॉस के दौरान इंग्लैंड की कप्तान एमी जोंस के साथ खड़ी थीं. भारतीय कप्तान की आंखों में मैच से पहले भी आंसू थे. Also Read - दूसरा वनडे जीतना चाहते थे ताकि लॉर्डस में झूलन गोस्वामी के आखिरी मैच का आनंद ले सकें : हरमनप्रीत कौर

A moment to savour! 👏 👏

When the legendary @JhulanG10 joined #TeamIndia Captain @ImHarmanpreet for the toss ahead of the third #ENGvIND ODI. 👍 👍

Follow the match ▶️ https://t.co/RwUqefET7e pic.twitter.com/H8A991o2oR

— BCCI Women (@BCCIWomen) September 24, 2022