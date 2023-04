Jio Cinema हुआ डाउन, IPL प्रसारण रुका तो फैंस ने शेयर किए ऐसे-ऐसे मीम्स

Jio Cinema Down: जियो सिनेमा पर आईपीएल का ऑनलाइन प्रसारण भी हो रहा है. आज केकेआर और सनराईजर्स हैदराबाद का मैच चल रहा है. इस बीच हैदराबाद की बैटिंग के दौरान जियो सिनेमा मोबाइल एप काम करना बंद हो गया. इससे आईपीएल देखने वाले फैंस परेशान हो गये. आईपीएल देखने वालों ने मोबाइल एप के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया. हालाँकि कुछ ही देर में प्रसारण शुरू हो गया और लोग फिर से आईपीएल मैच का आनंद लेने गये.

जियो सिनेमा का मोबाइल एप बंद होने से लोग परेशान हो गए. और ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे. सोशल मीडिया पर #JioCinema ट्रेंड करने लगा.

सोहेल नाम के यूजर ने लिखा कि जियो सिनेमा के साथ क्या हो रहा है, ये देखने के लिए लोग ट्विटर की तरफ भाग रहे हैं. यूजर ने एक वीडियो भी लोगों के भागते हुए का शेयर किया.