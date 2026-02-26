Hindi Cricket Hindi

Jk Tighten Grip On Ranji Trophy Final As Karnataka Lose Their 5 Wickets

Ranji Trophy Final: मयंक अग्रवाल के नाबाद शतक के बावजूद बैकफुट पर कर्नाटक, आकिब नबी डार ने झकझोरा

पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खेल रही जम्मू-कश्मीर ने 584 रन बनाने के बाद कर्नाटक के 5 विकेट भी उखाड़ दिए हैं.

आकिब नबी @X.com

अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने को बेकरार जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक के खिलाफ खेले जा रहे फाइनल में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है. मैच के तीसरे दिन जम्मू-कश्मीर की पहली पारी 584 रनों पर खत्म होने के बाद उसके गेंदबाजों ने कर्नाटक के 220 रन जोड़ने तक 5 विकेट गंवा दिए हैं.उसकी ओर से अनुभवी ओपनिंग बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (130) रन बनाकर एक छोर पर डटे हुए हैं. लेकिन सामने वाले छोर से टीम ने केएल राहुल (13), कप्तान देवदत्त पडीक्कल (11), करुण नायर (0), समारा रविचंद्रन (0) और श्रेयस गोपाल (27) के रूप में 5 बल्लेबाजों के विकेट गंवाकर टीम की मुश्किल बनाए रखी. इनमें से 3 विकेट आकिब नबी डार ने अपने नाम किए हैं.

दिन का खेल खत्म होने पर अग्रवाल 130 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि विकेटकीपर कृतिक कृष्णा 27 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं. कर्नाटक की टीम अब भी पहली पारी के आधार पर मेहमान टीम से 364 रन पीछे है. नबी ने जम्मू-कश्मीर के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट चटकाए.

जम्मू-कश्मीर ने इससे पहले शुभम पुंडीर के 121 रन की मदद से अपने पहले रणजी फाइनल में पहली पारी में 584 रन का बड़ा स्कोर बनाया.

क्वॉर्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ 12 विकेट चटकाने वाले 28 साल के नबी ने पूरे सत्र में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया. मौजूदा सीजन में उनके विकेटों की संख्या 58 हो गई है, जो उत्तराखंड के स्पिनर मयंक मिश्रा के 59 विकेट से सिर्फ एक कम है.

भारतीय टीम में जगह बनाने का दावा पेश कर रहे नबी ने लोकेश राहुल (13) को जल्दी आउट करके कर्नाटक को बड़ा झटका दिया. नबी ने देर से मिली मूवमेंट से भारत के टेस्ट स्टार राहुल को पूरी तरह से चौंका दिया और गेंद बल्ले के किनारे से लगकर विकेटकीपर कन्हैया वधावन के हाथों में चली गई. मैदानी अंपायर रोहन पंडित ने उन्हें आउट नहीं दिया लेकिन डीआरएस लेने पर उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा.

नबी ने दूसरे सेशन में दो गेंद पर दो विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जबकि उससे पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सुनील कुमार ने कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पडिक्कल (11) को आउट किया. पडिक्कल ने अच्छा फुटवर्क नहीं दिखाया और सुनील की गेंद पर स्लिप में अब्दुल समद को कैच दे बैठे. दो विकेट गिरने के बावजूद अग्रवाल ने कुछ आकर्षक शॉट खेले.

गोपाल और अग्रवाल ने पांचवें विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी करके टीम को संभाला. युद्धवीर सिंह ने गोपाल को पगबाधा करके इस साझेदारी को तोड़ा. अग्रवाल को 124 रन पर जीवनदान मिला. उन्होंने कृष्णा के साथ छठे विकेट के लिए 58 रन की अटूट साझेदारी करके पारी को संवारा.

इससे पहले पुंडीर के शतक और यावर हसन (88), कप्तान पारस डोगरा (70), अब्दुल समद (61), वधावन (70) और साहिल लोत्रा ​​(72) के अर्धशतकों की मदद से जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाया. कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 34.1 ओवर में 98 रन देकर पांच विकेट चटकाए. जम्मू-कश्मीर ने तीसरे दिन का खेल 6 विकेट पर 527 रन से शुरू किया. लोत्रा ​​और आबिद मुश्ताक ने पारी को आगे बढ़ाया.

(भाषा से)