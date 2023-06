ICC Men's Rankings: जो रूट बने नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज, 6 महीने से क्रिकेट से दूर चल रहे ऋषभ पंत टॉप भारतीय

इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग (ICC Men’s Test Batting Rankings) में नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. रूट को ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशाने (Marnus Labuschagne) ने नंबर वन का स्थान हासिल कर लिया है. बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऋषभ पंत एकमात्र भारतीय हैं, जोकि छह महीने से क्रिकेट से दूर रहने के बाद भी टॉप-10 में बने हुए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज 2023 के पहले टेस्ट की पहली पारी में नाबाद 118 और दूसरी पारी में 46 रन बनाने वाले रूट 5 स्थानों की लम्बी छलांग लगाते हुए टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में फिर से अपनी बादशाहत कायम कर ली है. उनके अब 887 रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं.

न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन दो स्थान ऊपर उठकर दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं जबकि लाबुशाने दो स्थान नीचे खिसककर तीसरे नंबर पर आ गए है. स्टीव स्मिथ भी चार स्थान नीचे खिसके है, वह छठे स्थान पर आ गए हैं.