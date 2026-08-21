Joe Root ने की सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में खास वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, निशाने पर तीन और

टेस्ट क्रिकेट के कुछ नायाब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) ने गुरुवार को एक और मुकाम हासिल कर लिया है. पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट में 66 रनों की पारी खेलते ही रूट ने दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की बराबरी कर ली. अब दोनों बल्लेबाज नाम सबसे ज्यादा टेस्ट हाफ सेंचुरी के मामले में सयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं. दोनों ने 68-68 हाफ सेंचुरी अपने नाम की हैं. 35 वर्षीय जो रूट के निशाने पर अब सचिन के तीन और नायाब वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं.
35 वर्षीय जो रूट अपने करियर का 167वां टेस्ट मैच खेलने उतरे हैं. यहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान की पहली पारी को महज 171 रनों पर समेट दिया. इसके बाद मेजबान टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट गंवाकर 366 रन जोड़ लिए हैं. इंग्लैंड पहली पारी के आधार पर 195 रनों की बढ़त बना चुका है, जबकि अभी इस पारी में उसके दो विकेट गिरना बाकी हैं. कप्तान जो रूट ने यहां 66 रनों की उम्दा पारी खेलकर सचिन के एक टेस्ट रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अब उनके निशाने पर दुनिया के इस महानतम बल्लेबाज के 4 और रिकॉर्ड हैं. अब तक सचिन ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं लेकिन लगता है कि जल्दी ही रूट इन सबमें पछाड़ देंगे.
सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा 119 बार 50 या इससे ज्यादा रन बनाने की पारियां खेलीं. अभी तक दुनिया का कोई बल्लेबाज इस मामले में सचिन की बराबरी नहीं कर पाया है, लेकिन जो रूट इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के सबसे करीब पहुंच गए हैं. वह अब तक 109 बार 50 या इससे ज्यादा रनों की पारियां खेल चुके हैं और 10 और बार ऐसा करने पर वह इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे.
जो रूट के फैन्स को यह आस है कि वह आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे. 35 वर्षीय रूट इस मामले में सचिन से सिर्फ 10 शतक ही पीछे हैं. मास्टर ब्लास्टर ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 51 टेस्ट शतक जमाए थे, जबकि रूट अब तक 41 शतक अपने नाम कर चुके हैं.
इतना ही नहीं सचिन तेंदुलकर दुनिया में सबसे ज्यादा 200 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं. टेस्ट फॉर्मेट में इस समय दुनिया के एक्टिव खिलाड़ियों में जो रूट सबसे आगे हैं और वह सचिन के 200 टेस्ट खेलने के रिकॉर्ड से 33 टेस्ट दूर हैं. जो रूट अभी सिर्फ 35 साल के ही हैं उनकी फिटनेस शानदार है और इंग्लैंड प्रति वर्ष दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले देशों में शुमार है. ऐसे में रूट अगर आने वाले 2 से 3 साल खुद को टेस्ट क्रिकेट में बनाए रखते हैं तो वह निश्चित ही सचिन के इस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर देंगे.
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