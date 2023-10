ENG VS NZ: गोली की रफ्तार से आई बॉल, जो रूट ने रिवर्स स्वीप से जड़ा छक्का, देखें वीडियो

अहमदाबाद. इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) के ओपनिंग मैच में अपने एक शॉट से क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर रिवर्स स्वीप से शानदार छक्का लगाया. जो रूट के इस शॉट की क्रिकेट फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ओपनिंग मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG VS NZ) की टीम आमने-सामने है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. इस मैच में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (Joe Root Reverse Scoop Six) ने रिवर्स स्कूप से छक्का लगाया.

इंग्लैंड की पारी के 12वें ओवर की तीसरी बॉल जो आउट साइड ऑफ पर आई, इस फुल डिलेवरी गेंद को खेलने के लिए जो रूट जल्दी से पोजिशन में आए और रिवर्स स्वीप से छक्का (Joe Root Reverse Scoop Six) लगा दिया. जो रूट के इस शॉट से गेंदबाज के साथ क्रिकेट फैंस भी हैरान नजर आए. क्रिकेट फैंस ने जो रूट के इस सिक्स को शॉट ऑफ द डे कहा है.

Shot of the day!

What a shot by Joe Root!#CWC23 #ViratKohli #ENGvNZ #ENGvsNZ #ICCCricketWorldCup #Ahmedabad pic.twitter.com/LlMys6eVh5

— Vasudevan K S | வாசுதேவன் கீ ஸ்ரீ🇮🇳 (@VasudevanKS4) October 5, 2023