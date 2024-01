Hindi Cricket Hindi

Joe Roots Lbw Drs Creates Controversy In Ind Vs Eng 1st Test Ravi Shastri Shows Anger

जो रूट के DRS को लेकर IND vs ENG पहले टेस्ट में हुआ विवाद; रवि शास्त्री ने दिखाया गुस्सा

India vs England, 1st Test: भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन डीआरएस सिस्टम विवाद का कारण बना जब पूर्व इंग्लिश कप्तान जो रूट को एक जीवनदान मिला.

गुरुवार से हैदराबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हुए टेस्ट मैच के पहले दिन पूर्व कप्तान जो रूट (Joe Root) के डीआएस को लेकर विवाद की स्थिति बन गई जिसमें ना केवल फैंस बल्कि टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) भी अपना गुस्सा जाहिर करने से पीछे नहीं हटे.

हैदराबाद टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से खेल पर दबदबा बनाया. भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने सलामी बल्लेबाजों क्रॉली और बेन डकेट को एक-एक रन के लिए तरसाया. लेकिन असली खेल तक शुरू हुआ जब स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जड़ेजा अटैक में आए और इंग्लिश टीम के बल्लेबाजी क्रम को बिखेर कर रख दिया.

Also read: IND Vs ENG 1st Test: जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज बने

अश्विन ने डकेट को स्टंप्स के सामने फंसाया और कुछ ओवरों के बाद जडेजा ने ओली पोप को पहली स्लिप में कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया. इंग्लैंड ने 58 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे जब स्टार बल्लेबाज जो रूट स्ट्राइक पर आए और वो तुरंत ही वापस भी लौट जाते अगर किस्मत उनके साथ नहीं होती.

रूट ने जडेजा के खिलाफ पैडल स्वीप मारने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के करीब से निकलकर पैड पर जा लगी. जडेजा ने एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की और रोहित ने विकेटकीपर केएस भरत से बात करने के बाद डीआरएस लिया और यहीं से सारी परेशानी बढ़ी.

हालांकि देखने में लग रहा था कि रूट के बल्ले और गेंद के बीच काफी था लेकिन रीप्ले में नजारा कुछ और ही दिखा. सबसे पहले, बॉल-ट्रैकिंग दिखाई गई, फिर अल्ट्रा एज में एक स्पाइक दिखाई दिया. लेकिन समस्या यह थी कि गेंद के रूट के बल्ले के करीब पहुंचने से पहले ही मीटर पर स्पाइक दिख रहा था.

जब गेंद रूट के बल्ले के करीब गई तो स्पाइट मीटर पर हरकत जारी रही और गेंद के पैड से टकराने पर स्पाइक अपने शीर्ष पर थी जिसके बाद थर्ड अंपायर मराइस इरास्मस ने स्पाइक को ध्यान में रखते हुए मैदानी अंपायर से नॉट आउट का फैसला देने को कहा.

हालांकि मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय दिग्गज रवि शास्त्री का कहना था कि जो रूट आउट थे. उन्होंने कहा, “यह जो रूट था. कहने की जरूरत नहीं है, यह खेल का एक बहुत बड़ा पल था. मुझे लगता है कि वह बच गए क्योंकि गेंद के उनके बल्ले तक पहुंचने से पहले ही स्पाइक आ गया.”

शास्त्री का मानना था कि रूट भाग्यशाली रहे हालांकि ये भाग्य ज्यादा देर कर इंग्लिश दिग्गज के साथ नहीं रहा. रूट 60 गेंदो पर 29 रन बनाकर आखिरकार जडेजा की ही गेंद पर आउट हुए.

