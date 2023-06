Hindi Cricket Hindi

WATCH Joe Root Six: नए रूप में नजर आए जो रूट, रिवर्स स्कूप से कंगारुओं के छुड़ाए छक्के

WATCH Joe Root Six: नए रूप में नजर आए जो रूट, रिवर्स स्कूप से कंगारुओं के छुड़ाए छक्के

WATCH Joe Root Six: रूट ने पहले दिन पारी के 53वें ओवर में स्कॉट बोलांड की गेंद पर रिवर्स स्कूप से छक्का लगाया जिसने सभी को हैरान कर दिया. रूट ने शानदार शतक जड़ा जिससे इंग्लैंड ने पहले ही दिन पहली पारी 393/8 रन के स्कोर पर घोषित कर दी.

Joe Root's two consecutive reverse scoops vs AUS in Ashes

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज 2023 का पहला टेस्ट बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जा रहा है. मुकाबले में पहले ही दिन से जो रूट (Joe Root Six) नए रंग में नजर आ रहे हैं और चौथे दिन सोमवार को भी उनका वही रूप देखने को मिला. रूट ने रिवर्स स्कूप शॉट से कंगारुओं के छक्के छुड़ा दिए.

दरअसल, रूट ने पहले दिन पारी के 53वें ओवर में स्कॉट बोलांड की गेंद पर रिवर्स स्कूप से छक्का लगाया जिसने सभी को हैरान कर दिया. रूट ने शानदार शतक जड़ा जिससे इंग्लैंड ने पहले ही दिन पहली पारी 393/8 रन के स्कोर पर घोषित कर दी. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में तीसरे दिन 386 रन पर सिमट गई थी.

चौथे दिन इंग्लैंड के 28/2 रन के स्कोर को आगे बढ़ाने जो रूट मैदान में उतरे और दिन की पहली ही गेंद पर रिवर्स स्कूप खेल दिया. हालांकि गेंद का बल्ले से संपर्क नहीं हो पाया लेकिन रूट ने हार नहीं मानी और छठी गेंद पर फिर वहीं शॉट खेल दिया. लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का इतना अच्छा संपर्क हुआ कि गेंद विकेटकीपर के ऊपर से सीधे छक्के के लिए चली गई. रूट ने अगली गेंद पर फिर वही रिवर्स स्कूप शॉट खेला और 4 रन बटोर लिए.

दिन के आगाज के साथ ही रूट के ये अनोखे शॉट देखकर हर कोई हैरान रह गया. चौथे दिन की पहली 7 गेंदों पर रूट ने कुल 3 रिवर्स स्कूप शॉट खेले जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके लिए कंगारू गेंदबाजों को खेलना कितना आसान है.

टेस्ट क्रिकेट में पहली बार स्टंप आउट हुए जो रूट

रूट हालांकि पहली पारी की तरह दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर सके और 26वें ओवर की पहली गेंद पर नाथन लियोन का शिकार बन गए. रूट आगे बढ़कर शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट हो गए. रूट 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे. वह अपने टेस्ट करियर में पहली बार स्टंप आउट हुए हैं. टेस्‍ट क्रिकेट में 11,168 रन बनाने के बाद पहली बार जो रूट स्‍टंपिंग हुए हैं.

2023 में टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने

जो रूट 2023 में टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के (Most Sixes in Tests in 2023) लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. एशेज सीरीज 2023 का पहला ही टेस्ट अभी खेला जा रहा है और इस मुकाबले में अब तक पांच छक्के लगा चुके हैं. इस साल टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे ज्यादा 13 छक्के हो गए हैं. बेजबॉल (Bazball) के आने के बाद से रूट 14 टेस्ट में 16 छक्के लगा चुके हैं जबकि बेजबॉल से पहले उन्होंने 216 पारियों में केवल 25 छक्के लगाए थे.

टेस्ट में सबसे ज्यादा बार जो रूट को आउट करने वाले गेंदबाज

8 – पैट कमिंस

8 – जोश हेज़लवुड

8 – नाथन लियोन

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें