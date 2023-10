इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए खुशखबरी, World Cup 2023 के लिए भारत पहुंचा ये दिग्गज गेंदबाज

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को होने वाले मैच से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बड़ी खुशखबरी मिली है क्योंकि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) के कैंप में शामिल हो गए है. इंग्लैंड को 21 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप 2023 मैच खेलना है लेकिन आर्चर इसका हिस्सा नहीं होंगे. गुरुवार को तेज गेंदबाज ने मुंबई में टीम शिविर के अभ्यास सेशन में हिस्सा लिया जिसकी तस्वीरें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की.

Look who’s here @JofraArcher has joined up with the group in India to continue with his recovery

Welcome, Jof #EnglandCricket | #CWC23 pic.twitter.com/TO5v7M6r0E

— England Cricket (@englandcricket) October 19, 2023