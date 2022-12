ENG vs SA: जोफ्रा आर्चर की डेढ़ साल बाद इंग्लैंड टीम में वापसी, साउथ अफ्रीका से वनडे में होगी भिड़ंत

तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की एक साल से भी ज्यादा समय के बाद इंग्लैंड की नेशनल टीम में वापसी हुई है. उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 14 सदस्यीय इंग्लैंड टीम में चुना गया है. आर्चर इंग्लैंड के 2019 वनडे वर्ल्ड कप टीम के सदस्य रह चुके हैं. लेकिन तब से वह कोहनी और पीठ की चोटों से जूझते रहे हैं.

27 वर्षीय आर्चर ने इंग्लैंड के लिए अपना पिछला इंटरनेशनल मैच मार्च 2021 में अहमदाबाद में भारत के खिलाफ टी20 मैच खेला था. लेकिन चोट के कारण वह 2022 के इंग्लिश सीजन में नहीं खेल पाए थे. इंग्लैंड ने हाल में पाकिस्तान दौरे पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है. वो पहली ऐसी टीम बनी है, जिसने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान का 3-0 से सफाया किया है.

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा कि आर्चर कोहनी की चोट से ठीक हो रहे हैं और अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने की उम्मीद है. इस बीच पाकिस्तान में लगातार तीन शानदार टेस्ट शतक लगाने वाले हैरी ब्रूक को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज छह दिनों तक खेली जाएगी.