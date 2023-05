इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका, जोफ्रा आर्चर एशेज से बाहर, अभी चोट से नहीं उबरा है गेंदबाज

एशेज की तैयारियों में जुटी इंग्लैंड टीम को उसके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट से करारा झटका लगा है. युवा तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) अभी भी अपनी दाईं कोहनी की चोट से उबर नहीं पाए हैं और वह पूरी गर्मियों के सीजन तक इंग्लिश टीम में वापसी नहीं कर पाएंगे. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने आयरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट के लिए टीम जगह नहीं मिली. इसके बाद ईसीबी ने अपने टि्वटर हैंडल पर बताया कि आर्चर आगामी गर्मियों के सीजन तक भी फिट नहीं हो पाएंगे, जिसका मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज एशेज में नहीं खेल पाएंगे.

ईसीबी ने अपने टि्वटर हैंडल पर लिखा, ‘हम जानते हैं आप मजबूत होकर लौटेंगे, जोफ. हम उन्हें रिकवरी के लिए शुभकामनाएं देते हैं. मुझे भरोसा है कि जोफ्रा को हम इंग्लैंड के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और मैच जीतते देखेंगे.’