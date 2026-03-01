  • Hindi
अमेरिका-इजराइल बनाम ईरान की जंग के बीच अबू धाबी में फंसी इंग्लैंड का कोच और धाकड़ बल्लेबाज, ब्रिटिश प्रधानमंत्री से लगाई गुहार

अमेरिका और इजराइल ने मिलक ईरान पर जमकर हमले बोल दिए हैं, जिसमें उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका का साथ दे रहे अपने पड़ोसी देशों पर भी हमले बोल दिए हैं. इस लड़ाई में इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाड़ी भी UAE में फंस गए हैं, जिनमें जॉनी बेयरस्टो और कोच एंड्र्यू फ्लिंटॉफ भी शामिल हैं.

इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले कर धावा बोल दिया है. इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है, जिसके बाद ईरान ने भी चारों मोर्चों पर लड़ाई खोल दी है. वह मध्य एशिया में मौजूद अमेरिक एयर बेस पर हमले कर रहा है और इजराइल पर मिसाइलों से हमले के साथ-साथ उन देशों पर भी हमले बोल दिए हैं, जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप अमेरिकाका साथ दे रहे थे. इस कड़ी में उसने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर भी हमले बोल दिए हैं. इस बीच मिडल ईस्ट में सर्विस देने वाली एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कैसिंल कर दी हैं और उनका रूट बदल दिया है.

इस वजह से इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो अबू धाबी में फंसे हुए हैं. इंग्लैंड लॉयन्स टीम के साथ बतौर कोच अबू धाबी आए जॉनी बेयरस्टो ने मदद की गुहार लगाई है.

शनिवार शाम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ईरान पर अपना बयान पोस्ट किया था. इसका जवाब बेयरेस्टो ने रविवार सुबह दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?’ बेयरस्टो ने अपनी फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से निराशा जाहिर की. उन्होंने कहा कि मौजूद चैनलों से संपर्क करने की कोशिशों का कोई जवाब नहीं मिला.

एमिरेट्स को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, ‘फ्लाइट कैंसिल होने के बाद हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है. बातचीत के तरीके आजमाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. क्या कोई कृप्या संपर्क कर सकता है?’

रविवार को अबू धाबी में पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ इंग्लैंड लायंस का दूसरा 50 ओवर का गेम स्थगित कर दिया गया. जबकि यूएई में इंग्लैंड विमेंस ट्रेनिंग कैंप में इलाके में मिलिट्री हमलों की वजह से देरी हो गई है.

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक बयान में कहा, ‘हमारी टीमों और स्टाफ की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हम मिडिल ईस्ट में अभी हो रही घटनाओं के बारे में सुरक्षा विशेषज्ञों और सरकार के संपर्क में हैं, और आधिकारिक सलाह मान रहे हैं. अबू धाबी में इंग्लैंड मेन्स लायंस और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच दूसरा 50 ओवर का मैच अब नहीं होगा. हम अगले सप्ताह अबू धाबी की इंग्लैंड विमेंस टीम के प्रस्तावित दौरे के लिए निकलने में देरी कर रहे हैं. हम इन दौरों के भविष्य के बारे में स्थिति और आधिकारिक सलाह पर नजर रखना और उसका आकलन करना जारी रखेंगे.

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं

