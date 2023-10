अहमदाबाद: इंग्लैंड की टीम आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है. इसी अंदाज से उसने बीते कुछ साल में वनडे क्रिकेट को बदलकर रख दिया. पहली ही गेंद से धूम-धमाके के साथ बल्लेबाजी करना उसका स्टाइल बन गया है. इंग्लैंड की टीम ने इसी अंदाज में खेलते हुए नीदरलैंड्स के खिलाफ एक वनडे मुकाबले में 498 का स्कोर बना दिया था. और वर्ल्ड कप 2019 भी उसके इसी स्टाइल ने उसे जीत दिलाई. इंग्लिश टीम ने 2023 वर्ल्ड कप की शुरुआत भी इसी तरह से की. पारी की दूसरी ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने अपने इरादे जाहिर कर दिए.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बाएं हाथ के तेज रफ्तार गेंदबाज बोल्ट ने पहली गेंद विकेट की लाइन में फेंकी. और बेयरस्टो ने उसे आसानी से रोक दिया. लेकिन अगली गेंद पर बोल्ट अपनी लाइन पर जरा सा चूके और बेयरस्टो ने उसका भरपूर फायदा उठाया.

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मैच के हर पल की जानकारी

इस शॉट ने इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप की शुरुआत की. यह एक और इनस्विंगर थी. लेकिन इस बार दिशा थोड़ी भटकी हुई थी. और बल्लेबाज के लिए यह हाफ वॉली थी और उसने इसका पूरा फायदा उठाया. बेयरस्टो ने इसे फ्लिक किया. और टाइमिंग शानदार थी. गेंद लॉन्ग लेग के ऊपर से सिक्स.

#ENGvNZ#พารากอน

SIX! What A start from Jonny Bairstow hits Trent Boult for maximum on the second ball of the tournament #CWC23 #ENGvNZ pic.twitter.com/JBX9JtO9dh

— Jagta Pakistan (@JagtaPakistan55) October 5, 2023