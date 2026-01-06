Hindi Cricket Hindi

Jonny Bairstow Smashes 5 Sixers And A Four Against Keshav Maharaj In Sa20

6,6,6,4,6,6- SA20 में जॉनी बेयरस्टो ने मचाया कोहराम- केशव महाराज की जमकर धुनाई

SA20 का 14वां मैच सोमवार को सनराइजर्स ईस्टर्नकेप और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच खेला गया. यहां केशव महाराज के एक ओवर पर जॉनी बेयरस्टो ने 5 छ्क्के और 1 चौका जड़कर केशव महाराज के होश उड़ा दिए.

SA20 में खेलने गए इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयस्टो ने सोमवार को महफिल लूट ली. उनकी टीम सनराइजर्स ईस्टर्रनेकप (SEC) सेंचुरियन के मैदान पर प्रिटोरिया कैपिटल्स (PC) के खिलाफ मैदान में उतरी थी. यहां प्रिटोरिया की टीम ने उसे 177 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे सनराइजर्स ने क्विंटन डिकॉक (79*) और जॉनी बेयरस्टो (85*) की तूफानी पारियों के दम पर 14.2 ओवर में ही सभी 10 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस मैच की महफिल में पहले क्विंटन डिकॉक छाए हुए थे, जिन्होंने 41 बॉल की पारी में 5 चौके और 6 छक्के जमाए. लेकिन दूसरे छोर पर बहुत देर तक सिर्फ डिकॉक का साथ निभा रहे जॉनी ने केशव महाराज के छक्के छुड़ाने की ठान ली. उन्होंने एक ही ओवर में 5 छक्के और 1 चौका जड़ दिया. जॉनी के इस मिस हिट की बदौलत महाराज 6 बॉल में 6 छक्कों के शर्मनाक रिकॉर्ड से बाल-बाल बच गए.

11 ओवर के बाद सनराइजर्स का स्कोर बगैर कोई विकेट गंवाए 116 रन था. डिकॉक 58 रनों पर बैटिंग कर रहे थे, जबकि उनके साथी बल्लेबाज बेयरस्टो अभी 45 के निजी स्कोर पर थे. यहां से महाराज इस मैच में अपना तीसरा ओवर फेंकने आए. वह प्रिटोरिया के कप्तान भी हैं और उन्होंने इससे पहले अपने 2 ओवर की बॉलिंग में सिर्फ 16 ही रन खाए थे. लेकिन बेयरस्टो ने यहां ओवर की पहली ही गेंद से उनकी क्लास लगा दी. उन्होंने पहली 3 बॉल तीन छक्के टांग दिए. ये तीनों ही शॉट्स मिडविकेट पर थे. पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने अपनी फिफ्टी पूरी कर ली और फिर रुकने का नाम नहीं लिया.

ओवर की चौथी गेंद को भी उन्होंने स्लॉग स्वीप के अंदाज में छक्का जड़ने के लिए बल्ला घुमाया था. लेकिन इस बार वह गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, जिस पर बेयरस्टो कुछ चूक कर लेकिन फिर भी डीप मिडविकेट के क्षेत्र में चौका मिल गया.

अब महाराज बेयरस्टो से बचना चाह रहे थे. वह पहली 4 बॉल पर 22 रन ठोक चुके थे. ऐसे में 5वीं बॉल को उन्होंने बेयरस्टो से दूर रखने के प्रयास में ऑफ साइड के बाहर वाइड मार्क के पास फेंका लेकिन जॉनी इसके लिए भी तैयार थे और उन्होंने इस महाराज के सिर के ऊपर से ही सीधे दे मारा 6 रन के लिए. ओवर की छठी बॉल भी ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिस पर जॉनी बॉल की लाइन में आए और एक बार फिर सीधे महाराज के पीछे उड़ा दिया 6 रन के लिए. इस ओवर से 5 छक्के और एक चौका- रन बने कुछ 34.

इसी के साथ सनराइजर्स ने इसी ओवर में 150 रन का आंकड़ा भी पूरा कर लिया और फिर अगली 14 बॉल में दोनों ने रनों की रफ्तार को नीचे नहीं आने दिया और 14.2 ओवर में आसानी के साथ यह मैच अपने नाम कर लिया. 6 टीमों वाली इस लीग में सनराइजर्स की यह तीसरी जीत है और वह फिलहाल प्वॉइंट्स टेबल में वह 17 अंकों के साथ सबसे ऊपर है. वहीं प्रिटोरिया कैपिटल्स की यह तीसरी हार है और वह अंक तालिका में 5वें पायदान पर है.

