WATCH: इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया Ashes Test में हुआ हंगामा; Bairstow vs प्रदर्शनकारी को उठाकर मैदान से बाहर फेंका

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे एशेज टेस्ट के पहले ही दिन जोरदार हंगामा हो गया जब ‘जस्ट स्टॉप’ ऑयल के एक प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप मैदान पर उतर आया. जब तक सुरक्षाकर्मी उन्हें पकड़ते इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) ने खुद ही प्रदर्शनकारी को उठाकर मैदान से बाहर कर दिया.

लॉर्ड्स टेस्ट बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) के खिलाफ गेंदबाजी की शुरुआत की. पहले ओवर की शुरुआत थोड़ी नाटकीयता के साथ हुई, जिसमें वार्नर ने चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत की.