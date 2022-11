IPL 2023 ऑक्शन को लेकर जोस बटलर ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर से लिए मजे- VIDEO वायरल

टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज खेल रही है. एडिलेड में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया (Australia vs England) सीरीज के पहले मैच के दौरान भी IPL 2023 मिनी ऑक्शन सुर्खियों में था.

IPL 2023 मिनी ऑक्शन अगले महीने होगा, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे में भी इसकी झलक देखने को मिली. ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान 31वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर (Jos Buttler) मिनी ऑक्शन को लेकर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन (Cameron Green) से मजे लेते दिखे. IPL 2023 का मिनी ऑक्शन कोच्चि में 23 दिसंबर को होगा.

बटलर ये बात लियाम डॉसन को सुना रहे थे. कैमरन ग्रीन जब लियाम डॉसन की गेंदों पर बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे तो विकेटकीपिंग कर रहे बटलर ने कहा, ” किसी को शॉट लगाते हुए देखकर अच्छा लग रहा है.” इसके बाद जब अगली गेंद पर जब ग्रीन ने डिफेंस किया तो फिर बटलर ने कहा, ” बड़ी नीलामी आ रही है.”