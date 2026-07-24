T20 की रिकॉर्डबुक में छाए जोस बटलर, क्रिस गेल को पछाड़ा- अब उनसे आगे सिर्फ एक नाम

इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले के यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को पछाड़ दिया है. अब वह सिर्फ एक ही बल्लेबाज से पीछे हैं.

Written by: Arun Kumar
Published: July 24, 2026, 4:49 PM IST
Jos Buttler
जोस बटलर, इंग्लैंड के बल्लेबाज @instagram
  • T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने बटलर
  • क्रिस गेल तीसरे स्थान पर खिसके, उनसे आगे सिर्फ एक नाम
  • T20 में बटलर के नाम 9 शतक 102 हाफ सेंचुरी
  • इस फॉर्मेट में पहले 15 हजारी बन सकते हैं जोस बटलर

इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर टी20 क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बटलर ने इस मामले में वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है. बटलर ने यह मुकाम द हंड्रेड टूर्नामेंट में हासिल किया. उन्होंने मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए लंदन स्पिरिट के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 11 गेंदों में 16 रनों की पारी खेलने के साथ ही यह मुकाम हासिल किया. बटलर के नाम अब टी20 क्रिकेट में 14,572 रन दर्ज हो गए हैं.

T20 में जोस बटलर हैं कमाल

बटलर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 9 शतक और 102 अर्धशतक लगा चुके हैं. उन्होंने 16 रन बनाने के साथ ही क्रिस गेल को पीछे छोड़ा. गेल ने टी20 क्रिकेट में खेली 455 पारियों में 14,562 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 88 अर्धशतक निकले हैं. टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कीरोन पोलार्ड के नाम है, जिन्होंने 663 पारियों में 14,803 रन बनाए हैं. पोलार्ड ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 2 शतक और 70 अर्धशतक लगाए हैं.

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नंबर 1 के पायदान से सिर्फ 231 रन दूर

पोलार्ड से आगे निकलने के लिए बटलर को अब सिर्फ 231 रनों की दरकार है. टी20 विश्व कप 2026 में रनों के लिए संघर्ष करने वाले बटलर अपनी शानदार फॉर्म में लौट चुके हैं. हाल ही में भारत के खिलाफ खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में बटलर का प्रदर्शन लाजवाब रहा था. उन्होंने पांचवें टी20 मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 64 गेंदों में 131 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. 5 मैचों की सीरीज में बटलर ने 43 की औसत और 182 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 175 रन बनाए थे.

T20I में 5000 रन से दूर हैं बटलर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में बटलर फिलहाल तीसरे नंबर पर काबिज हैं. बटलर ने इस फॉर्मेट में खेले 160 मुकाबलों में 148 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4,212 रन बनाए हैं. इस दौरान वह 28 अर्धशतक और 2 शतक लगा चुके हैं. बटलर से आगे इस लिस्ट में सिर्फ रोहित शर्मा और बाबर आजम हैं. रोहित टी20 इंटरनेशनल से पहले ही संन्यास ले चुके हैं और उनके नाम 4,231 रन दर्ज हैं. वहीं, बाबर 4,596 रनों के साथ पहले स्थान पर मौजूद हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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