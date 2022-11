VIDEO- इंग्लैंड की जीत के जश्न में डूबे जोस बटलर ने ऐसे जीता सबका दिल, हर कोई कर रहा सलाम

मेलबर्न: इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है. मेलबर्न में रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड ने बाएं हाथ के पेसर सैम करन और लेग स्पिनर आदिल रशीद ने शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान को 8 विकेट पर 137 रन के स्कोर पर रोक दिया और फिर बेन स्टोक्स की नाबाद हाफ सेंचुरी की मदद से जीत अपने नाम कर ली.

विश्व कप खिताब जीतने के बाद इंग्लिश खिलाड़ियों ने जमकर इसका जश्न मनाया, लेकिन इसी दौरान कप्तान जोस बटलर ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके लिए अब हर कोई उनकी खूब तारीफ कर रहा है. टी20 विश्व कप खिताब जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी शैंपेन सेलिब्रेशन (Champagne Celebration) के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी बटलर ने यह सुनिश्चित किया कि जब टीम के बाकी खिलाड़ी ऐसा कर रहे हों तो मोईन अली और आदिल रशीद स्टेज पर न हों.

बटलर ने सबसे पहले सभी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई और फिर इसके बाद उन्होंने शैंपेन सेलिब्रेशन शुरू किया. टीम के खिलाड़ियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के बटलर के इस काम की खूब तारीफ हो रही है. इंग्लैंड के खिलाड़ियों का शैंपेन सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि आदिल रशीद और मोईन अली मुस्लिम हैं और धार्मिक वजहों के चलते वो शराब से दूर रहते हैं.