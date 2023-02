IND vs AUS 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, कमिंस के साथ ये दो और खिलाड़ी टेस्ट सीरीज से बाहर

भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS ) के बीच चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का तीसरा टेस्ट एक मार्च से इंदौर में खेला जाना है. भारतीय टीम शुरुआती दोनों टेस्ट जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे है. इंदौर टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को दो बड़े झटके लगे हैं. तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए है. ये दोनों खिलाड़ी अब कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) के साथ ही स्वदेश रवाना होंगे.

फोक्स क्रिकेट के अनुसार, तेज गेंजबाज हेजलवुड भारत के खिलाफ पूरी सीरीज के लिए बाहर हो गए हैं जबकि वॉर्नर भी स्वदेश वापस जा रहे हैं. हेजलवुड ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला है. वो सीरीज के शुरू होने से पहले चोटिल हो गए थे और अब वो पूरी सीरीज से बाहर भी हो गए है. वॉर्नर दिल्ली टेस्ट की पहली पारी के दौरान कनकशन का शिकार होकर मैच से बाहर हो गए थे और उनकी जगह मैट रेनशॉ को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था.

खबरों में आगे कहा गया है कि कमिंस पारिवारिक समस्या की वजह से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे है और वह इंदौर टेस्ट से पहले भारत वापस आ जाएंगे. लेकिन वॉर्नर और हेजलवुड चोट के कारण पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए है.

भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन रविवार को दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से रौंद दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 की शानदार बढ़त बना ली है. स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने पहली पारी में 3 विकेट लेने के अलावा 26 रन बनाए. उन्होंने दूसरी पारी में भी 7 विकेट चटकाए और उन्हें लगातार दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया.