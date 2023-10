Hindi Cricket Hindi

Josh Inglis Diving Runout Dismisses Jimmy Neesham In World Cup 2023 Photos And Video Viral

उड़ता जोश... हवा में डाइव लगाकर जिमी नीशम को किया रन आउट, वायरल हो रही है तस्वीर

आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 19 रन बनाने थे, न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 13 रन बना सकी. इस ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जिमी नीशम का रन आउट होना मैच का टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ.

(Photo-Twitter)

धर्मशाला. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मैच में पांच रन से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया के 389 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 383 रन बनाए. इस मैच में आखिरी ओवर में रोमांच की सारी हदें पार हो गई. आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 19 रन बनाने थे, न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 13 रन बना सकी. इस ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जिमी नीशम का रन आउट होना मैच का टर्निंग प्वॉइंट कहा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने हवा में डाइव लगाकर नीशम को रन आउट किया, जिसका वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मिशेल स्टॉर्क के ओवर में पांचवीं गेंद जो फुल टॉस थी, लेकिन जिमी नीशम इस गेंद पर कनेक्शन नहीं बैठा पाए, वह दूसरे रन के लिए वापस आए थे लेकिन तब तक मार्नस लाबुशेन ने विकेटकीपर जोश इंग्लिस के पास गेंद पहुंचा दी थी, जोश इंग्लिस में हवा में डाइव लगाकर नीशम को रन आउट कर दिया, इसके साथ ही न्यूजीलैंड की उम्मीदें खत्म हो गई थी. आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को छह रन बनाने थे, लॉकी फर्ग्युसन ने इस गेंद को डॉट खेला.

यहां देखें आखिरी ओवर का पूरा रोमांच:

View this post on Instagram A post shared by ICC (@icc)

मैच के बाद उड़ता जोस इंग्लिस की तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई. सोशल मीडिया यूजर्स जोस इंग्लिस की टाइमिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स ने किया रिएक्ट:

What a diving runout from Josh Inglis to seal the game for Australia pic.twitter.com/qiWRTvrQY6 — ︎︎™ ❤️ (@MSDianMrigu) October 28, 2023

Josh inglis gave Jonty Rhodes vibes here, what a game what a fight by the kiwis they are winning more and more fans everyday Back to back thrillers 2023 wc has come to life pic.twitter.com/ZBBCJktF2z — Ibrahim Hanif (@Ibrahim02114) October 28, 2023

JOSH INGLIS, THE HERO. – The moment Australia sealed the game. pic.twitter.com/9q94LcxdJj — Johns. (@CricCrazyJohns) October 28, 2023

If this was done by Dhoni, imagine the coverage & appreciation it would have got. Josh Inglis was amazing in a tense situation!@GautamGambhir pic.twitter.com/UflE1Agymy — Cricket Crazy Guy (@cricket_lover81) October 29, 2023

क्या रहा मैच का हाल ?

ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 388 रन पर ऑल आउट हुई. ट्रेविस हेड ने 109 रन की पारी खेली. वहीं डेविड वॉर्नर ने 81 रन बनाए. न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 389 रन का लक्ष्य था, न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में नौ विकेट पर 383 रन ही बना सकी. रचिन रविंद्र ने शतक (116 रन) लगाया, वहीं आखिरी के ओवरों में जिमी नीशम ने 39 गेंद में 58 रन बनाए, मगर न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य से पांच रन दूर रह गई.