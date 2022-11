Most wickets in T20Is: जोशुआ लिटिल ने हैट्रिक के साथ अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की, ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने

Most wickets in T20Is in a calendar year: लिटिल ने हैट्रिक लेने के अलावा T20I क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉड भी अपने नाम कर लिया है. जोशुआ से पहले यह रिकॉड नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने के नाम था.

जोशुआ लिटिल (Josh Little) आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले आयरलैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. उन्हाेंने शुक्रवार को एडिलेड में न्यूजीलैंड के साथ खेले जा रहे मुकाबले में यह कारनामा किया. लिटिल ने हैट्रिक लेने के अलावा T20I क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा विकेट (Most wickets in T20Is in a calendar year) लेने का रिकॉड भी अपने नाम कर लिया है. जोशुआ से पहले यह रिकॉड नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने के नाम था. लामिछाने के नाम 38 विकेट थे जबकि अब जोशुआ के नाम एक कलैंडर ईयर में सबसे ज्यादा 39 विकेट हो गए हैं.

जोशुआ लिटिल 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जहां उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद बड़ा शॉट मारने की कोशिश में विलियमसन डीप स्क्वायर लेग पर गैरेथ डेनली के हाथों कैच आउट हुए. उनके आउट होने के बाद क्रीज पर नए बल्लेबाज जेम्स नीशम आए. तीसरी गेंद पर जोशुआ ने नीशम को स्टंप के सामने बीट किया और बाएं हाथ के बल्लेबाज बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट हुए. चौथी गेंद मिशेल सैंटनर को भी ठीक उसी तरह आउट कर जोशुआ लिटिल ने विश्व कप में पहली हैट्रिक दर्ज की.

जोशुआ से टी20 विश्व कप में हैटि्क लेने वाले आयरलैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले आयरलैंड के कर्टिस कैंपर (Curtis Campher) ने नीदरलैंड्स के खिलाफ पिछले साल 20 विश्व कप 2021 में हैट्रिक ली थी. आयरलैंड अब एकलौता ऐसा देश बन चुका है जिसके दो गेंदबाजों ने टी20 विश्व कप में हैट्रिक ली है.

कैंपर और जॉश के अलावा टी20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के ब्रैट ली. श्रीलंका के वानिडु हसरंगा, दक्षिण अफ्रीका के कगीसो रबाडा और यूएई के कार्तिक मयप्पन का नाम शामिल है.

T20 WC में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज

ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, केप टाउन 2007

कर्टिस कैंपर, आयरलैंड बनाम नीदरलैंड्स, अबू धाबी 2021

वानिंदु हसरंगा, श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका, शारजाह 2021

कगिसो रबाडा, दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, शारजाह 2021

कार्तिक मयप्पन, यूएई बनाम श्रीलंका, जिलॉन्ग 2022

जोश लिटिल, आयरलैंड बनाम न्यूजीलैंड. एडिलेड 2022