Explained: कौन है 'जस्ट स्टॉप ऑयल' के प्रदर्शनकारी जिन्होंने ENG vs AUS मैच में किया ड्रामा, क्या है इनका मकसद

Just Stop Oil protesters in Lord’s Ashes Test: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार को दूसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन का खेल शुरू होने के समय ‘जस्ट स्टॉप ऑयल’ (Just Stop Oil) ग्रुप के दो प्रदर्शनकारी मैदान में घुस गए और करीब पांच मिनट तक खेल बाधित रहा. लॉर्ड्स टेस्ट बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) के खिलाफ गेंदबाजी की शुरुआत की. पहले ओवर की शुरुआत थोड़ी नाटकीयता के साथ हुई, जिसमें वार्नर ने चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत की.

जब स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) के खिलाफ मैच का दूसरा ओवर फेंकने को तैयार हुए तो, दो प्रदर्शनकारी नारंगी रंग लेकर मैदान पर दौड़ पड़े. बेयरस्टो सबसे दौड़े और उनमें से एक को उठाकर बाउंड्री के बाहर कर दिया. इंग्लैंड के विकेटकीपर बेयरस्टो एक प्रदर्शनकारी को 50 मीटर तक ले गए और सीमा के पास सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया. दूसरे को इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और आस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने बाहर भेजा. लंदन की मेट्रोपोलिटन पुलिस ने एक बयान में कहा ,पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

कौन है ‘जस्ट स्टॉप ऑयल’ के प्रदर्शनकारी

‘जस्ट स्टॉप ऑयल’ पर्यावरण के लिये काम कर रहे इन प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप है. इसकी स्थापना फरवरी 2022 में हुई थी और इसने अप्रैल 2022 में इंग्लिश ऑयल टर्मिनल्स पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था. समूह की उनके विरोध-प्रदर्शन करने के तरीकों के लिए आलोचना होती है.

दरअसल, ब्रिटेन सरकार ने 2025 तक देश में 100 से ज्यादा नई तेल और गैस परियोजनाओं के लिए लाइसेंस जारी करने की योजना बनाई थी. लेकिन जस्ट स्टॉप ऑयल का मानना है कि सरकार की यह परियोजना पर्यावरण के लिए घातक है.