IPL 2024: एंडी फ्लावर की जगह लखनऊ सुपर जाइंट्स के नए कोच होंगे जस्टिन लैंगर

लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) के अगले सीजन से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई मुख्य कोच और दिग्गज बल्लेबाज जस्टिन लैंगर (Justin Langer) को टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है. लैंगर एंडी फ्लावर (Andy Flower) की जगह लेंगे जिनके नेतृत्व में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने लगातार दूसरे साल आईपीएल प्लेऑफ में जगह बना ली है.

वहीं लैंगर के रिपोर्ट कार्ड भी शानदार है. उनके नेतृत्व में, ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में इंग्लैंड को 4-0 से हराकर एशेज जीती, दो साल बाद यूएई में टी20 विश्व कप जीता. यह ऑस्ट्रेलिया की पहली टी20 विश्व कप जीत थी. इसके अलावा लैंगर के मार्गदर्शन में पर्थ स्कॉर्चर्स ने तीन बार बिग बैश खिताब भी जीता.