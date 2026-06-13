  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Kal Ka Match Women T20 World Cup 2026 Ind Vs Pak Match Preview Heres Head To Head Records

Kal Ka Match 14 June: महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत से भिड़ेगा पाकिस्तान , किसका पलड़ा भारी?

Kal Ka Match 14 June: महिला टी20 वर्ल्ड कप का हाई-वॉल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को बर्मिंघम में भिड़ंत होगी. इस हाई-वॉल्टेज मुकाबले में किसके पक्ष में खड़े हैं समीकरण...

Written by: Arun Kumar
Published: June 13, 2026, 4:25 PM IST
Women T20 World Cup IND vs PAK AI
महिला टी20 वर्ल्ड कप (तस्वीर @AI से)

कल का मैच 14 जून: महिला वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चुकी है और टूर्नामेंट के पहले ही रविवार को टूर्नामेंट के हाई-वॉल्टेज मुकाबले यानी भारत की पाकिस्तान से भिड़ंत का वक्त भी आ गया है. दोनों टीमें इस मैच से ही टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करने उतर रही हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम पाकिस्तान पर हावी रही है.

टी20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान की अब तक कुल 16 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 13 मुकाबलों में जीत भारतीय टीम के हाथ लगी है. सिर्फ 3 मुकाबलों में ही पाकिस्तान की टीम जीत दर्ज कर पाई है. भारतीय टीम रविवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में अपने दमदार रिकॉर्ड को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. भारतीय टीम और पाकिस्तान की आखिरी भिड़ंत साल 2024 में खेले गए महिला टी20 वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी, जहां भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी.

और पढ़ें: क्या BCCI ने मोहसिन नकवी को दिया था IPL फाइनल देखने का न्योता! पाकिस्तानी मीडिया में यूं ही हल्ला

इस हाई-वॉल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी से धमाकेदार प्रदर्शन की आस होगी. दोनों को ही इंग्लैंड की परिस्थितियां काफी रास आती है. मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली 10 पारियों में 239 रन बनाए हैं. वहीं, शेफाली ने 4 मुकाबलों में 121 रन बनाए हैं.

कप्तान हरमनप्रीत कौर की फॉर्म भारतीय टीम के लिहाज से इस मुकाबले और वर्ल्ड कप में काफी अहम होगी. जेमिमा रोड्रिग्स के ऊपरी मध्यक्रम को संभालने की जिम्मेदारी होगी. वहीं, फिनिशर के तौर पर भारतीय टीम ऋचा घोष से एक बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी.

गेंदबाजी में रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ नई गेंद से पाकिस्तान की बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा लेंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस महामुकाबले में भारतीय टीम युवा तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा को मौका देती है या नहीं. वहीं, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी अपनी स्पिन गेंदबाजी से कमाल दिखा सकती हैं.

दूसरी ओर, पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना इस समय बल्ले और गेंद दोनों से लगातार दमदार प्रदर्शन कर रही हैं. सना ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मुकाबले में सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. गेंदबाजी में डायना बेग भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं.

(एजेंसी से)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.