गुरुवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे धर्मशाला टेस्ट के पहले दिन रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) के एक साथ अपना 100वां टेस्ट खेलने के ठीक एक दिन न्यूजीलैंड के केन विलियमसन (Kane Williamson) और टिम साउदी (Tim Southee) ने एक ही मैच में अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेला.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले न्यूजीलैंड के ये दो महान खिलाड़ी अपने करियर की इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए अपने बच्चों के साथ मैदान पर उतरे. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पांचवीं बार है जब दो या दो से ज्यादा खिलाड़ी एक साथ अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हों.

Also read: मजबूत शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाया इंग्लैंड: एलेस्टेयर कुक ने बताई भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज की कहानी

विलियमसन जब हेग्ले ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरे तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया. हालांकि कीवी बल्लेबाज अपने 100वें टेस्ट में बड़ा स्कोर नहीं बना सके और 37 गेंदों में 17 रन बनाकर 32वें ओवर में जॉश हेज़लवुड ने खिलाफ आउट हुए.

A special moment for the Southee and Williamson families#NZvAUS #TimKane100 pic.twitter.com/C8sFgXoeMv

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 7, 2024