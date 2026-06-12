वनडे वर्ल्ड कप से पहले केन विलियमसन ने लिया तीनों फॉर्मेट से संन्यास, 15 साल के शानदार करियर का अंत

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया है. 35 साल की उम्र में उनके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया.

Written by: Arun Kumar
Published: June 12, 2026, 4:38 PM IST
Kane Williamson
केन विलियमसन @ICC/x

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन (Kane Williamson) ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. वह 15 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में रंग जमा रहे थे. फैन्स को उनसे 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने की आस थी. गुरुवार को ही इस टूर्नामेंट का आईसीसी ने शेड्यूल जारी किया था. अगले ही दिन विलियमसन ने संन्यास का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में एक युग का अंत हो गया. विलियमसन ने 2025 में ही टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था.

35 वर्षीय विलियमसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा जारी बयान में कहा, ‘मैंने इस पर काफी सोचा और पिछले कुछ दिन से लग रहा था कि यह सही समय है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए मेरे भीतर हमेशा मजबूत इच्छाशक्ति और ललक रही है और मुझे इस बात में गर्व है कि न्यूजीलैंड के लिए हर मैच में मैने अपना सब कुछ दिया है.’

और पढ़ें: India Tour of New Zealand: भारत का न्यूजीलैंड दौरा तय- 2 टेस्ट समेत कुल 12 मैच खेलेगी टीम इंडिया

उन्होंने कहा, ‘इससे कम पर खेलते रहना सही नहीं होगा और मैं खुशकिस्मत हूं कि अपने हिसाब से मैने यह फैसला लिया है.’ 35 वर्ष के विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए विभिन्न प्रारूपों में 19,346 रन बनाए हैं जिनमें टेस्ट क्रिकेट में 33 शतक और छह दोहरे शतक समेत 9500 से अधिक रन हैं.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा, ‘हमारे महानतम खिलाड़ियों में से एक विदा हो रहा है. केन विलियमसन ने त्वरित प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला किया है.’ विलियमसन इस समय इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, जिसमें न्यूजीलैंड पहला मैच 115 रन से हार गई थी.

विलियमसन ने साल 2010 में दाम्बुला में भारत के खिलाफ वनडे फॉर्मेट से अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था. इसी साल उन्हें न्यूजीलैंड के भारत दौरे पर टेस्ट टीम में जगह मिली, जहां अहमदाबाद में उन्होंने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी. कीवी टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर थी और उन्होंने लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच खेला था. सीरीज की पहली पारी में वह खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 18 रन बनाए. दोनों टीमों को 17 जून से 3 टेस्ट की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेलना था लेकिन विलियमसन ने इससे पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.