न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में वापसी की. लगभग नौ महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे केन विलियमसन एक बार फिर चोटिल (Kane Williamson Injury) हो गए हैं. केन विलियमसन के बाएं अंगूठे में चोट लगी है. शनिवार को केन विलियमसन के बाएं अंगूठे का एक्सरे होगा, जिसके बाद उनकी चोट कितनी गंभीर है, इसका पता चल पाएगा.

केन विलियमसन बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी के दौरान विकेटों के बीच भागते समय चोटिल (Kane Williamson Injury) हो गए थे. फील्डर की बॉल उनके बाएं अंगूठे पर जाकर लगी थी. इस चोट के बाद जब फिजियो मैदान पर पहुंचे तो केन विलियमसन काफी तकलीफ में नजर आ रहे थे. चोट की वजह से केन विलियमसन रिटायर्ड हर्ट भी हो गए. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 78 रन की शानदार पारी खेली.

Kane Williamson will have an X-ray on his left thumb tomorrow after being hit by the ball while running between the wickets in tonight’s match against Bangladesh. #CWC23 pic.twitter.com/6a8BElmw2e

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 13, 2023