क्या World Cup 2023 में खेलेंगे केन विलियमसन? कीवी कप्तान के फिटनेस पर आया अपडेट

आईपीएल 2023 के दौरान चोटिल हुए न्यूजीलैंड के सीमित ओवरों के कप्तान विलियमसन (Kane Williamson) को उम्मीद है कि भारत में इस साल के आखिर में होने वाले आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) से पहले वह फिट हो जाएंगे. विलियमसन को 31 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस के पहले मैच में पैर में चोट (एसीएल) लगी थी.

विलियमसन अभी बहुत आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं और हफ्ते दर हफ्ते अपनी रिकवरी का आकलन कर रहे हैं. आईसीसी इवेंट अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा जिसमें अभी करीब 4 महीने का समय बाकी है.

विलियमसन ने सोमवार को ईएसपीएनक्रिकइंफो.कॉम से बातचीत में कहा, “फिलहाल मैं इसे सप्ताह-दर-सप्ताह बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं. मुझे पहले इतनी लंबी चोट नहीं लगी थी, लेकिन जिन अन्य लोगों को चोट लगी है, उनसे बात करने पर पता चलता है कि जर्नी थोड़ा लंबी है, इसलिए यदि आप देखें तो यह शायद थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है.”

कीवी कप्तान ने कहा, “एक समय में एक सप्ताह के बारें में सोच रहा हूं. छोटे-छोटे कदम बढ़ाते हुए चलना अच्छा है. लेकिन यह भी जानता हूं कि जर्नी पूरी तरह से आसान नहीं होगी और आपको रास्ते में कुछ असफलताएं भी मिलेंगी, जिससे आपको निपटना होगा.”

उन्होंने आगे कहा, “जिम वर्कआउट, फिजियो वर्क और रिहैब का मिक्स अच्छा है. इससे प्रशिक्षण ले रहे कुछ अन्य लोगों के साथ थोड़ा समय बिताने का भी मौका मिल रहा है. निश्चित रूप से नेट्स पर वापस आने के लिए बहुत उत्सुक हूं.”