NZ vs SA: न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका, केन विलियमसन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 (ODI World Cup 2023) में अपना अगला मैच आज यानी के बुधवार को साउथ अफ्रीका (New Zealand vs South Africa) के खिलाफ खेलना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच से पहले कीवी टीम को तगड़ा झटका लगा है. टीम के नियमित कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) चोट के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर हो गए हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (एनजेड) ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी.

बोर्ड ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दाएं हाथ के बल्लेबाज ने पिछले दो दिनों में नेट्स में बल्लेबाजी की, लेकिन वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे. पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले उनके चोट की फिर से आंकलन करने के बाद ही आगे के मैचों को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा. विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड की टीम इस समय छह मैचों में से चार जीत के साथ अंकतालिका में तीसरे स्थान पर है.

एनजेडसी ने एक्स पर लिखा, ” केन विलियमसन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर हो गए हैं. विलियमसन ने पिछले दो दिनों में नेट्स पर बल्लेबाजी की है लेकिन वह कल के मैच में नहीं खेलेंगे. पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले उनके चोट का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा.”

Kane Williamson has been ruled out of Wednesday’s match against @ProteasMenCSA.

Williamson has batted in the nets the last two days but has been ruled out of a return to match action tomorrow.

He will be assessed again ahead of the side’s next match against @TheRealPCB. #CWC23 pic.twitter.com/c8TIJRe7cT

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 31, 2023