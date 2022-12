Kane Williamson News: केन विलियमसन ने टेस्ट कप्तानी से दिया इस्तीफा, इस खिलाड़ी को बनाया गया नया कप्तान

केन विलियमसन (Kane Williamson News) ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. विलियमसन की कप्तानी में ही न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC FINAL)का पहला संस्करण जीता. न्यूजीलैंड क्रिकेट (New Zealand Cricket) ने विलियमसन की जगह नए कप्तान का ऐलान किया है. अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साऊदी (Tim Southee) को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है.

साऊदी के अलावा टॉम लैथम उपकप्तान चुने गए हैं. साऊदी न्यूजीलैंड के 31वें टेस्ट कप्तान बने हैं. साऊदी ने कीवी टीम के लिए अब तक 346 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं. टेस्ट से पहले वह 22 टी20 मैचों में न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी कर चुके हैं. साऊदी की कप्तानी में कीवी टीम अब इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेगी.