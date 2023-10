चोट से वापसी करते ही केन विलियमसन के अंगूठे में हुआ फ्रैक्चर, जानें कब होगी वापसी

भारत में खेले जा रहे वर्ल्ड कप के बीच न्यूजीलैंड क्रिकेट को बहुत तगड़ा झटका लगा है. चोट से वापसी करने वाले कप्तान केन विलियमसन फिर से चोटिल हो गए हैं. चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ शुक्रवार को हुए मैच में विकेटों के बीच दौड़ते समय थ्रो लगने से केन का अंगूठा चोटिल हो गया था. इसके बाद एक्स-रे में केन विलियमसन के बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है. ऐसे में टॉम ब्लंडेल को कवर के रूप में भारत बुलाया गया है.

विलियमसन अगले महीने पूल स्टेज मैच के लिए उपलब्ध रहने के उद्देश्य से वर्ल्ड कप टीम में बने रहेंगे. वेलिंगटन फायरबर्ड्स के बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल कवर के रूप में भारत की यात्रा करेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

