प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में उतरे कपिल देव, हरभजन और सहवाग ; विनेश फोगाट ने पूछा- कहां हैं बाकी क्रिकेटर?

भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) के साथ वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag), हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) और इरफान पठान (Irfan Pathan) जैसे भारतीय क्रिकेटर जुड़ गए हैं. भारत के शीर्ष पहलवानों द्वारा आरोप लगाया है कि सिंह ने पिछले एक दशक में महिला पहलवानों का यौन शोषण और शोषण किया.

पहली बार शिकायत दर्ज किए जाने के एक हफ्ते बाद और पहलवानों द्वारा कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ही शुक्रवार दोपहर दिल्ली पुलिस सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच करने पर सहमत हुई. लेकिन पहलवानों का बड़ा मिशन सिंह को महासंघ प्रमुख के पद से हटाना और उन पर लगे आरोपों की ओर ध्यान आकर्षित करना है.

कपिल ने पिछले पांच दिनों से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय पहलवानों विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक की एक तस्वीर के साथ एक इंस्टाग्राम पोस्ट में पूछा, “क्या उन्हें कभी न्याय मिलेगा,”.