टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर यूएई के युवा स्पिन गेंदबाज कार्तिक मयप्पन ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया. इस युवा खिलाड़ी ने अपनी हैट्रिक में भानुका राजपक्षा (5), चरित असलांका (0) और कप्तान दसुन शनाका (0) अपना शिकार बनाया. टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की यह 5वीं हैट्रिक है 22 साल की उम्र में टी20 वर्ल्ड कप हैट्रिक लेने दूसरे गेंदबाज हैं. इससे पहले पिछले साल आयरलैंड के कर्टिस कैंफर ने 2021 टी20 वर्ल्ड कप ने हैट्रिक अपने नाम की थी.Also Read - Bangladesh T20 World Cup 2022 Schedule, Squad : कितनी मजबूत है शाकिब अल हसन एंड कंपनी? जानें मजबूत और कमजोर पक्ष

बता दें मयप्पन धोनी के साथ भी वक्त बिता चुके हैं. पिछले साल 2021 में जब IPL UAE में आयोजित हुआ था, तब मयप्पन एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में बतौर नेट गेंदबाज अपनी सेवाएं दे चुके हैं. Also Read - T20 World Cup: भारत की प्लेइंग XI में दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत! सुनील गावस्कर ने दिया जवाब

इस बीच वह अपनी लेग स्पिन को धार देने के लिए एमएस धोनी से भी लगातार टिप्स लेते रहे और आज उन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी इस प्रतिभा की झलक दिखा दी है. Also Read - Karthik Meiyappan Hattrick : वर्ल्‍ड कप में हैट्रिक लेने वाले खास क्‍लब में जुड़ा UAE, भारतीय मूल के गेंदबाज ने कर दिया कमाल

View this post on Instagram

ऑस्ट्रेलिया के जीलॉन्ग में खेले जा रहे इस मैच में श्रीलंका एक वक्त मजबूत स्थिति में जा रही थी. 14 ओवर के खेल के बाद 2 विकेट गंवाकर 114 रन बना चुकी थी. यहां से 15वें ओवर में कार्तिक मयप्पन को गेंद दी और ओवर की अंतिम तीन गेंदों में उन्होंने लंकाई टीम को बैकफुट पर धकेल दिया. अपने 4 ओवर के कोटे में उन्होंने 19 रन खर्च 3 विकेट अपने नाम किए.

View this post on Instagram

टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले मयप्पन यूएई के पहले गेंदबाज हैं. बता दें इस गेंदबाज का नाता भारत से है. मयप्पन का जन्म 8 अक्टूबर 2000 में चेन्नई में हुआ था. वह 12 साल तक भारत में ही पले बढ़े और इसके बाद उनका परिवार संयुक्त राज्य अमीरात (UAE) के दुबई में सेटल हो गया. इसके मयप्पन द विंस्टर स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की.

HAT-TRICK HERO 🎩

Watch Karthik Meiyappan bamboozle Sri Lanka to pick up the first hat-trick of 2022 #T20WorldCup 🎥

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 18, 2022