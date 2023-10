152.6 किमी प्रति घंटा, भारत के युवा गेंदबाज ने रफ्तार से चौंकाया, पीयूष चावला के सिर पर लगी बॉल

भारत में वनडे वर्ल्ड कप 2023 के आयोजन के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेली जा रही है, जहां भारत के युवा खिलाड़ी धमाल चला रहे हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने अपनी गेंदबाजी स्पीड से सभी को हैरान कर दिया है. कार्तिक त्यागी 152 और 153 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने गुजरात के खिलाफ मैच में शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने अपनी स्पीड से गुजरात के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. कार्तिक त्यागी ने चार ओवर के स्पेल में 27 रन देकर एक विकेट लिए, मगर इस मैच में उनकी बॉलिंग स्पीड चर्चा में रही. उन्होंने 152 और 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई गेंद फेंकी.

Show this to the people who say Indian doesn’t produce 150+ bowlers!

Kartik tyagi is on fire 🔥 at Syed Mushtaq Ali Trophy! 152.6 KMPH BOMBS🤯 #kartikTyagi pic.twitter.com/LLMd0kt0WS

