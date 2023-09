भारत में आयोजित होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. पांच अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है. वर्ल्ड कप के शुरू होने से ठीक पहले सात समुंदर पार एक भारतीय खिलाड़ी ने अपनी पारी से अपनी टीम की मैच में शानदार वापसी कराई है. भारतीय खिलाड़ी ने खेल के दूसरे दिन शतक जड़ा.

इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में खेलते हुए नॉर्थैंप्‍टनशायर के बल्लेबाज करुण नायर ने सरे के खिलाफ शतक जड़ा है. दूसरे दिन बारिश की वजह से खेल रोके जाने तक उनकी टीम ने नौ विकेट पर 351 रन बनाए हैं. करुण नायर 144 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, बारिश की वजह से खेल में बाधा आई है. उन्होंने 238 गेंद में अपनी पारी में 22 चौके और दो छक्के लगाए हैं. करुण नायर जब बल्लेबाजी करने आए थे तो टीम का स्कोर छह विकेट पर 151 रन था, यहां से उन्होंने टीम की शानदार वापसी कराई. उन्होंने टॉम टेलर के साथ शतकीय साझेदारी की.

Some of Karun Nair’s batting has been outrageous

He flays this ball over backward point for six#LVCountyChamp pic.twitter.com/oM15ckOCxC

— LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) September 20, 2023